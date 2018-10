Pezzi unici: Sergio Castellitto nella fiction sugli artigiani di Firenze

Il prossimo autunno su Rai Uno andrà in onda la fiction di Cinzia Th Torrini con Panariello, attualmente in lavorazione tra Firenze e Prato

Andrà in onda nell'autunno del 2019 su Rai Uno "Pezzi unici", la nuova fiction diretta da Cinzia Th Torrini con Sergio Castellitto, Irene Ferri e Giorgio Panariello, che è stata presentata ieri a Firenze. Si tratta di 12 puntate da 50 minuti, per un totale di sei serate sulla rete ammiraglia della Rai.

Nella fiction, attualmente in lavorazione tra Firenze e Prato, Castellitto è protagonista nel ruolo di un burbero artigiano che perde il figlio per un presunto suicidio e insegna il mestiere a cinque ragazzi problematici. Alla realizzazione hanno collaborato 60 artigiani locali con Confartigianato Firenze, Camera di Commercio e Osservatorio dei Mestieri d'Arte.

"E' una storia che ci racconta le relazioni umane", dice lo stesso attore romano il cui personaggio "entra anche in una grave crisi economica, perché il lavoro non c'è", "ma non è una storia sul popolo delle partite Iva". Dunque, spiega, si racconta da un lato "l'unicità, l'irripetibilità, non solo di un tavolo o di una credenza, ma degli esseri umani" e dall'altro lato "il piacere di essere artigiani - dice la regista Cinzia Th Torrini -, creativi con le mani. La sfida è comunicarlo ai giovani".

