FIPILI, proseguono i lavori sul viadotto tra Montelupo e Ginestra

Come anticipato nei giorni scorsi vanno avanti i lavori sulla FIPILI dove sono attivi i cantieri di via Quaglierini a Livorno e quello sul viadotto del Turbone, tra Montelupo e Ginestra Fiorentina. Proprio per quest’ultimo le lavorazioni vanno avanti nonostante l’emergenza sanitaria in corso, stia provocando alcuni problemi con il reperimento delle forniture.

Nel video, realizzato da Florence TV, è documentato l’avanzamento dei lavori sul Turbone: