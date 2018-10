Il paesaggio toscano porta l’eccellenza italiana alla FAO

Per la prima volta l’Italia entra a far parte del rapporto annuale sullo stato delle foreste nel mondo redatto dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Merito del paesaggio della Toscana, scelta come caso studio studio per le politiche di gestione e tutela del paesaggio. Durante il convegno dal titolo “Dalla pianificazione alla gestione partecipata del paesaggio”, organizzato a Firenze dall’Osservatorio regionale del paesaggio in collaborazione col Garante regionale dell'informazione e della partecipazione, è stato trasmesso un video messaggio del professor professor Andrey Kushlin, vicedirettore della direzione risorse e politiche forestali della FAO. Un contesto nel quale il il presidente della Regione, Enrico Rossi, oltre a manifestare la soddisfazione per il riconoscimento internazionale, è intervenuto a difesa dell’autonomia legislativa. «In Toscana i condoni come a Ischia non li vogliamo».