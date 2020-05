Ripartenza nel segno della mobilità, incentivi per bici e monopattini

Era attesa ed è arrivato. Il testo del decreto rilancio approvato dal Consiglio dei Ministri conferma che negli incentivi a pioggia che cadranno sul Paese ci saranno anche risorse a disposizione per coloro che decideranno di acquistare una bicicletta (o un monopattino) da utilizzare per gli spostamenti nella fase 2. Non tutti però ne avranno diritto. Altra misura molto attesa, nel decreto si parla anche del rimborso per gli abbonamenti al treno e al bus non utilizzati a causa dell'emergenza. Anche in questo caso però i pendolari dovranno attendere ulteriori disposizioni regionali.