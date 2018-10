Nuovi bus sulle strade di Collesalvetti, Cecina e Rosignano

Acquistati con il cofinanziamento della Regione Toscana e destinati alle zone di Collesalvetti, Cecina e Rosignano, gli ultimi 3 arrivati nel parco bus di Ctt nord sono un ulteriore tassello nel processo di rinnovamento della flotta del tpl regionale effetto del contratto ponte sottoscritto da Regione e One Scarl.

Nei due anni di validità del contratto ponte, in attesa che si risolva il contenzioso tra le aziende che hanno partecipato alla gara regionale per il tpl, saranno in totale 400 i nuovi mezzi in servizio. Un impegno importante reso possibile anche grazie all’adeguamento tariffario entrato in vigore nel luglio scorso.