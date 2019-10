Politiche per la casa, oltre 250 milioni di investimenti

Oltre 250 milioni di euro investiti in favore delle politiche sulla casa nel corso della legislatura, una nuova legge che rende più efficiente ed equo il settore, ma non solo. A partire dalla prossima variazione di bilancio la Toscana destinerà risorse anche al recupero degli alloggi di risulta, un fenomeno in crescita evidenziato in "Abitare in Toscana – Anno 2019", l'VIII rapporto sulla condizione abitativa in Toscana, redatto dall'Osservatorio sociale regionale (composto da referenti del settore welfare della Regione e di ANCI Toscana) in collaborazione con il settore politiche abitative.