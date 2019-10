Mobilità regionale, Rossi: 'Ripartire con le grandi opere'

Si è tenuta presso l'Auditurium di Sant'Apollonia l'annuale giornata di studio dedicata la Priim, piano regionale Integrato per le Infrastrutture e la Mobilità. Un'occasione importante che ha riunito esponenti delle istituzioni e della caterie di settore per discutere dei progressi fatti nel settore dei trasporti e di quelli da fare. Ad prire la giornata il Presidente Enrico Rossi: 'La Regione Toscana ha fatto scelte green in campo dei trasporti, questa è la direzione giusta. Ora aspettiamo che il Governo riapra il dialogo sulle grandi opere'