Selezione Oli Extra-Vergini DOP e IGP, rivedi la diretta

La presentazione della Selezione degli Oli extravergini Dop e Igp della Toscana, tenutasi il 5 giugno al Cinema La Compagnia di Firenze. L'iniziativa - promossa da Regione Toscana, Camera di Commercio di Firenze e PromoFirenze è stata organizzata da Fondazione Sistema Toscana e condotta da Simona Bellocci e Benedetto Ferrara.

Sono intervenuti:

Marco Remaschi - assessore all’Agricoltura della Regione Toscana, Simone Ciampoli (componente della Giunta della Camera di Commercio di Firenze). Giuseppe Salvini (segretario generale Camera di Commercio di Firenze), Fabrizio Filippi - presidente del Consorzio per la tutela dell’olio extravergine di oliva Toscano IGP, Gionni Pruneti - presidente del Consorzio di tutela della DOP olio extravergine di oliva Chianti Classico. Luigi Fanciulli Del Casino - presidente del Consorzio per la tutela dell’olio extravergine di oliva DOP Terre di Siena. Renzo Baldaccini - vice presidente del Consorzio di tutela olio DOP Lucca, Luciano Gigliotti - presidente del Consorzio di tutela dell’olio di Seggiano DOP e Cosimo Taiti - Università degli studi di Firenze – Dipartimento di scienze delle produzioni agroalimentari e dell’ambiente.