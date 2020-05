Strage dei Georgofili 1993-2020. Il ricordo, 27 anni dopo

Le vittime, una Firenze colpita al cuore, l'impegno per la ricerca della verità e della giustizia e per contrastare - oggi - la criminalità organizzata. C'è tutto questo e molto di più nelle voci che commemorano la Strage di Via dei Georgofili, 27 anni dopo.

Una produzione Fondazione Sistema Toscana -intoscana.it per Regione Toscana

a cura di Simona Bellocci, montaggio Emiliano Madiai. Direttore responsabile intoscana.it, Davide De Crescenzo.

Con le voci di: Pietro Grasso, senatore della Repubblica Italiana Laura Lega, prefetto di Firenze Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana Vittorio Bugli, assessore alla presidenza della Regione Toscana Dario Nardella, sindaco del Comune di Firenze Alessandro Martini, assessore alla Legalità del Comune di Firenze Roberto Ciappi, sindaco del Comune di San Casciano Val Di Pesa Marilena Rizzo, presidente del Tribunale di Firenze Margherita Cassano, presidente della Corte di Appello di Firenze Sandra Bonsanti, giornalista Paolo Bolognesi, Presidente dell'Associazione tra i familiari e le vittime della strage di Bologna Manlio Milani presidente Associazione 'Familiari delle vittime di Piazza della Loggia' e quella dell'ex presidente, scomparsa, dell'Associazione tra i familiari delle vittime della Strage di Via dei Georgofili Giovanna Maggiani Chelli, in un estratto del suo intervento di qualche anno fa al Senato.