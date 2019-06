Musica, teatro, cibo e parole. Quella di Suvignano (Siena), tenuta simbolo della lotta alla mafia, ha aperto per la prima volta i suoi cancelli per una domenica di condivisione. In quel giorno di festa anche le testimonianze di Antonino De Masi e Federica Angeli, entrambi sotto scorta per non aver voltato lo sguardo, e le canzoni dei Modena City Ramblers.