Toscana accessibile, dove il turismo è per tutti

Non ci sono solo le disabilità motorie e psichiche. Perché non importa quale sia l'esigenza "speciale". Quel che conta è che la Toscana sia presente con una proposta e un'offerta. Per chiunque: anziani, famiglie con bambini, intolleranti alimentari e così via. È proprio per migliorare e potenziare il turismo accessibile (per tutti) che la cooperativa sociale The Plus Planet e l'associazione Handy Superabile hanno sottoscritto un patto insieme a Regione Toscana.