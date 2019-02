CIOCCOFEST, SAN VALENTINO A VIAREGGIO È PIÙ DOLCE

Festa della cioccolata con stand e laboratori, in piazza Cavour fino al 17 febbraio. E con il Choco-Paint i bambini potranno dipingere con la cioccolata

Un viaggio alla scoperta del cioccolato artigianale attraverso le raffinate creazioni dei migliori maestri cioccolatieri italiani. Degustazioni del cacao e la sua lavorazione e stand sempre aperti, dalle 10 alle 20, con una grande varietà di dolci tentazioni al cioccolato: praline, tavolette, cioccolatini, cremini e piccole sculture come coccinelle, api, topolini, ma anche scarpette e gioielli.



Tutto questo e molto altro ancora è “CioccoFest”, la festa del cioccolato in programma a Viareggio da oggi (giovedì 14) a domenica 17 febbraio in piazza Cavour. Un evento Corte Degli Eventi realizzato con il patrocinio del Comune di Viareggio e dedicato alla conoscenza del cioccolato puro.

Alla manifestazione parteciperanno produttori, artigiani e rivenditori di prodotti italiani d’artigianato di cioccolato e dolciumi: 10 banchi in tutto, con un laboratorio dedicato ai più piccoli (il "Choco-Paint") in cui potranno dipingere con pennelli e cioccolato.

«Una prima edizione gustosissima» commenta l’assessore Patrizia Lombardi. «Una festa per tutti, che arriva ad arricchire il panorama degli eventi di quest’anticipo di primavera, ancora di più a San Valentino, festa che vede da sempre protagonista il cioccolato».

14/02/2019