Barawards 2019: la caffetteria N.1 in Italia è Ditta Artigianale

Il premio che è stato conferito alle due caffetterie fiorentine valuta la professionalità e l’innovazione nei bar, ristoranti e hotel italiani

È fiorentina la migliore caffetteria d’Italia: Ditta Artigianale, la linea di locali primi in Italia a servire specialty coffee e dedicata al consumo consapevole, si aggiudica il Barawards 2019, Il premio, promosso da Bargiornale, Ristoranti, Dolcegiornale e Webar, valuta la professionalità e l’innovazione nei bar, ristoranti e hotel italiani.



Giunto alla quinta edizione il premio misura i locali non solo in base alla qualità del prodotto che offrono, ma anche al modo in cui si rapportano con il cliente e alla loro capacità di proporsi in una veste originale. Ditta Artigianale diventa così non solo eccellenza nel settore caffè ma anche di hospitality.

“È un premio che io e tutto lo staff di Ditta sentiamo moltissimo che ci ripaga dei tanti sforzi quotidiani. Le nostre caffetterie sono il luogo dove in più di ogni altro si può diffondere la cultura del buon caffè. Il premio ci conferisce inoltre un importante riconoscimento a livello di hospitality: questo significa che ogni giorno nei nostri locali riusciamo ad offrire al cliente il miglior servizio possibile”. È questo il commento dicome ama definirsi, che è riuscito a unire il proprio lavoro a una maniacale passione per il caffè.Ancora non si è capito il valore che sta dietro la singola tazzina di caffè”, prosegue Sanapo, “. I locali fiorentini sono due,nel quartiere di Santa Croce, mentrea pochi passi da piazza della Passera e Ponte Vecchio.Entrambi i Ditta Artigianale sono diventati in poco tempoCentrale nell’offerta il servizio di caffetteria, grazie alla carta deiscelti da piccoli produttori in giro per il mondo, tostati in casa (Ditta Artigianale è infatti anche micro torrefazione), serviti freschi e in varie maniere: dall’espresso, ai metodi delper ottenere infusi secondocome il V60, il Syphon, l’Aeropress, Cold brew.(dedicate a caffè di particolare pregio gustativo) italiana, diretta dal pluripremiato campione baristi Francesco Sanapo, che sceglie le migliori miscele e monorigine nei paesi di produzione, direttamente dalle

10/12/2019