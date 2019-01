IL CHIANTI È IL RE DEI SOCIAL, TRA I VINI PIÙ AMATI IN RETE

E' tra i più menzionati sui social lo scorso anno secondo la classifica della Fondazione Qualivita e Ismea dedicata ai vini Dop e Igp

Amato non solo in tavola ma anche sui social: il Chianti è secondo in rete solo al Prosecco, secondo la classifica stilata dalla Fondazione Qualivita e Ismea sui vini Dop e Igp più seguiti e menzionati, con i dati rilevati da novembre 2017 a novembre 2018.

Il Chianti si guadagna così la medaglia d’argento su 15 etichette, seguito da prodotti d’eccellenza come Brunello e Amarone. E’ stato infatti citato sui social 117.459 volte, il 47% da italiani e a seguire, con il 32%, da statunitensi e britannici con il 2%. Il social preferito è Instagram 41%, seguito da Twitter con il 21%, poi il 16% sui siti di news e il 14% sui blog.

“Un ottimo risultato per il Chianti - commenta Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti - I social sono importantissimi per veicolare l’immagine di un prodotto, ancora di più per valorizzarne qualità e tradizione soprattutto fra i più giovani. Siamo felici di essere così condivisi e apprezzati, soprattutto da italiani, un bel segnale che rende merito al lavoro delle nostre aziende”.

23/01/2019