Borgo San Lorenzo si prepara ad ospitare 'Le Vie del Gusto 2019'

Da venerdì 13 a domenica 15 il centro storico sarà invaso da profumi e sapori dall'Italia e dal mondo

Borgo San Lorenzo si prepara alla ottava edizione delle “Le Vie del Gusto” che da venerdì 13 a domenica 15 settembre trasformeranno il centro storico del capoluogo mugellano in un vero e proprio regno della gastronomia. Una sostanziale novità nella logistica perché oltre alle vie arriva anche Piazza del Mercato che orfana del mercato settimanale, ospiterà la parte più golosa dell'evento con vari truck e apette da tutta Italia per assaggiare specialità gastronomiche diverse e gustosissime. Per il resto confermata la formula di successo con prodotti da acquistare, piatti da provare, occasioni per stare insieme e vivere le vie del centro storico come un vero e proprio ristorante a cielo aperto.



Tanto lo spazio dedicato alle produzioni locali con la presenza importante del Granaio dei Medici che promuoverà le eccellenze mugellane attraverso le mani sapienti dello chef Cristian Borchi mentre le produzioni agricole locali faranno vivere Corso Matteotti e Via Mazzini nei giorni di sabato e domenica: dal miele alla pesca regina di Londa, dai formaggi alle infinite varietà di peperoncino, un trionfo di sapori.



Il tutto accompagnato dalla musica di Radio Mugello, radio ufficiale dell’evento, che domenica, alle 18, estrarrà il vincitore di un contest fotografico partecipatissimo durato tutta l’estate. Da sottolineare il grande impegno della Pro Loco di Borgo che oltre ad organizzare l'evento sarà presente con il punto di ristoro dedicato al senza glutine per dare veramente a tutti la possibilità di mangiare fuori e godersi i vari spettacoli che da venerdì a domenica sera si succederanno sul palco centrale e nelle vie del centro storico.



Tutti gli aggiornamenti su:

www.prolocoborgosanlorenzo.it

09/09/2019