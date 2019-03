Slow Food premia 123 oli extravergini: la Toscana al 1° posto

Sono 22 gli oli toscani che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento di cui 12 'Grandi Olio Slow'

È uscita la Guida agli Extravergini edita da Slow Food, che censisce così i migliori oli extravergine d’oliva italiani. In tutto sono 123 gli oli italiani recensiti, nonostante l’annata sia stata difficile per molte regioni italiane. 56 sono le aziende che sono state premiate per il loro “Grande olio“, un riconoscimento che spetta a chi produce un prodotto particolarmente pregiato dal punto di vista organolettico e rispecchia bene, al contempo, il suo territorio di provenienza. 67 extravergini, invece, hanno ottenuto il riconoscimento di Grande Olio Slow per il valore “delle pratiche agronomiche sostenibili applicate“.



La guida annovera i prodotti di 17 regioni italiane. All’appello mancano Piemonte, Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia, mentre al primo posto del medagliere si trova la Toscana, patria di una tradizione importante nel settore, con 22 oli premiati e 12 “Grandi Olio Slow”. A seguire troviamo l’Umbria, con 15 oli, e la Sicilia, con 10.



"Nonostante un'annata difficile in molte regioni - ha sottolineato Slow Food -, gli oli eccellenti sono oltre 120, segno di un settore molto attento e professionale, che rimane uno dei fiori all'occhiello del made in Italy".



Ecco tutti gli oli toscani premiati:

Grande Olio: Capua Winery, Olio Leccino

Grande Olio: Frantoio Franci, Olio Moraiolo

Grande Olio: Antico Podere Cavozzoli, Olio Cavozzoli Riserva

Grande Olio: Frantoio Rossi, Olio Evo Frantoio Rossi

Grande Olio: Il felciaio, Olio 1929

Grande Olio: Collemassari, Olio Evo Collemassari Grattamacco

Grande Olio: Fonte di Foiano, Olio Gran Cru

Grande Olio: Frescobaldi, Olio Laudemio

Grande Olio: Parri, Olio Evo Parri

Grande Olio: Oro dei Tatanni, Olio Evo Oro dei Tatanni

Grande Olio Slow: Le Torri, Olio Evo Le Torri

Grande Olio Slow: Allevamento dell’Apparita, Olio Igp Toscano Bio

Grande Olio Slow: Retomontisoni, Olio Moraiolo

Grande Olio Slow: Fattoria Altomena, Olio Evo Fattoria Altomena

Grande Olio Slow: Ranocchiaia, Olio Selezione Grandis

Grande Olio Slow: Ramerino Guadagnolo, Olio Primus

Grande Olio Slow: Torre Bianca, Olio Pendolino

Grande Olio Slow: I Greppi di Silli, Olio Maurino

Grande Olio Slow: Podere Ricavo, Olio Minuta di Chiusi

Grande Olio Slow: Poderaccio, Olio Evo Poderaccio

Grande Olio Slow: Val di Lama, Olio Mignolo

Grande Olio Slow: Leonardo Salustri, Olio Frantoio

19/03/2019