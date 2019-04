Digital Detox: sfida su Instagram per gli studenti della Toscana

Il concortso promosso da Fondazione Arezzo Wave Italia e Regione Toscana premia l’utilizzo consapevole della rete

Promuovere un uso consapevole di Internet da parte dei giovani. È questo l'obiettivo di Digital Detox, il concorso su Instagram organizzato da Fondazione Arezzo Wave Italia con il contributo di Regione Toscana. Il contest, dedicato agli studenti delle superiori con più di 16 anni, mette in palio una vacanza di tre giorni in barca all’Argentario per i ragazzi con i profili Instagram più coinvolgenti. Un viaggio premio “from network to reality” tra escursioni, sport e la realizzazione di un video dove i protagonisti saranno proprio i vincitori del concorso. Le iscrizioni gratuite sono aperte fino al 15 aprile sul sito www.arezzowave.com.

"La rete e i social sono strumenti di comunicazione fondamentali e ormai irrinunciabili, per tutti e in particolare per i ragazzi – è il commento dell'assessore regionale al diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi – la cronaca quotidiana ci racconta però che questi strumenti possono spesso diventare causa di problemi, in qualche caso di vere tragedie. E' importante, quindi, che i giovani vengano messi in guardia dai pericoli, e siano educati e incoraggiati a un uso consapevole della rete."

Una battaglia pacifica a colpi di “selfies” di “stories” per una buona causa: dal cyberbullismo all’hate speech sono infatti sempre più numerosi i fenomeni di odio online con cui quotidianamente gli studenti si confrontano nel corso della loro esistenza digitale. Digital Detox vuole gettare le basi per un dialogo proficuo tra ragazzi ed istituzioni, utilizzando proprio gli strumenti e i linguaggi dei più giovani.

Una giuria di qualità selezionerà i profili con i contenuti più in linea con il contest e con il numero più alto di followers, che saranno ammessi alla seconda fase, in cui gli studenti dovranno realizzare un video di 30 secondi sui temi di Digital Detox.

01/04/2019