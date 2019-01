Al via la nuova campagna di comunicazione per il progetto dedicato all'automia dei giovani voluto dalla Regione Toscana

Il titolo della nuova campagna di comunicazione di Giovanisì non lascia spazio a dubbi: "La missione è possibile, provaci anche tu". L'obiettivo del messaggio sono i giovani toscani, ai quali il progetto regionale offre più di 50 opportunità legate al diritto allo studio e alla formazione, all'inserimento nel mondo del lavoro e all'avvio di start up, offre cioè, in sintesi, la possibilità di compiere il passo decisivo verso la "missione possibile" dell'autonomia.



La campagna di comunicazione è partita nei cinema e nei canali social dei siti di Giovanisì e della Regione Toscana, sarà poi visibile sulla tramvia di Firenze, sui bus e sui quotidiani regionali ed infine si potrà ascoltare sulle radio toscane.



Dal 2011 sono oltre 278.000 i giovani che hanno beneficiato di una delle opportunità di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani, finanziate con risorse regionali, nazionali ed europee: un sistema strutturato in 7 macroaree i cui destinatari sono i giovani fino a 40 anni: Tirocini, Casa, Servizio civile, Fare Impresa, Studio e Formazione, Lavoro e Giovanisì+ (partecipazione, cultura, legalità, sociale e sport). I destinatari del progetto sono i giovani fino a 40 anni e le opportunità sono finanziate con risorse regionali, nazionali ed europee (programmazione 2014/2020 dei fondi POR FSE – POR CREO FESR – PSR FEASR).



Il progetto Giovanisì è inserito tra i 24 progetti strategici del Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 attraverso cui la Regione Toscana intende raggiungere gli obiettivi di Europa 2020.

Per informazioni:

Numero verde 800098719

info@giovanisi.it

www.giovanisi.it

25/01/2019