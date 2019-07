'Creazioni Urbane': worskshop di 'slow fashion' gratuiti a Lottozero

A luglio a prato tre laboratori della durata di tre giorni ciascuno completamente gratuiti

Lottozero, centro dedicato alla ricerca e alla sperimentazione nell’arte, nel design e nella cultura tessile a Prato, nell'ambito del progetto 'Creazioni Urbane' della città di Prato terrà tre workshop completamente gratuiti. Ogni workshop durerà tre giorni ed inizierà con un giorno di introduzione che illustrerà alcuni esempi di designer e artisti e le loro tecniche, utili a suggerire ai partecipanti metodologie e approcci interessanti per lo sviluppo del loro progetto. Durante i workshop il partecipante potrà ridare nuova vita ai propri capi grazie a queste tecniche e tornare a casa con un capo completamente rinnovato.

durante il workshop i partecipanti potranno ridare vita ai propri capi attraverso una suggestiva esperienza con tecniche di tintura tradizionali e naturali, con prodotti reperibili in ogni cucina. Verranno presentate alcune particolari tecniche di tintura, come tie die, dip dye, tintura delle sfumature attraverso le quali i partecipanti potranno quindi giocare e divertirsi creando disegni, sfumature e colorazioni uniche coi loro capi.il workshop offre l’occasione di ridare letteralmente nuova luce ai propri capi dismessi. Infatti i partecipanti utilizzeranno lamine colorate, glitter, superfici metallizzate, riflessi e punti luce per stravolgere completamente il proprio capo.: imparare la tecnica di Heleene Klopper: i partecipanti del workshop potranno modificare il loro capo con la tecnica dell’agugliatura prendendo ispirazione dal progetto Woolfill della designer olandese Heleene Klopper. L’agugliatura è una tecnica attraverso cui si possono sovrapporre e unire più strati di materiale lanoso fino a farli diventare un unico tessuto omogeneo. Così i partecipanti potranno abbellire o semplicemente riparare il loro abito, sperimentando con forme e colori.

