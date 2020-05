Polimoda, l'8 maggio 'open day' con un nuovo format online su Zoom

Con l'arrivo della Fase 2 la scuola di eccellenza della moda a Firenze progetta la ripartenza del nuovo anno accademico

Mentre in Italia parte la Fase 2 Polimoda si rivolge ai giovani di tutto il mondo alla ricerca di una carriera nella moda con un nuovo format per il suo open day: sarà l'8 maggio online e grazie alla piattaforma Zoom permetterà di vivere a distanza tutta l'esperienza di Polimoda, con interventi live, sessioni tematiche e la possibilità di interagire con docenti e counselor all'interno di live virtual rooms dedicate.



"Il primo open day online dello scorso marzo ha avuto grande adesione e oggi siamo pronti a fare un passo in più con l'interazione live - spiega il direttore Danilo Venturi -. In quest'epoca di distanziamento sociale, grazie alla tecnologia possiamo trovarci virtualmente vicini e prepararci insieme per la ripartenza".



Alle 10:30 i partecipanti, previa registrazione, saranno accolti da Venturi per un'introduzione su Polimoda, i valori, le novità e i prossimi progetti. Tra questi un nuovo master in Fashion Critique e la nuova offerta di corsi Associate.



A seguire, potranno prendere parte a una delle live virtual room con un docente e un counselor dedicati a seconda del corso di proprio interesse, tra master, corsi post diploma biennali e quadriennali dell'area Fashion design o Fashion business. Infine gli interessati potranno sostenere via Skype il colloquio di orientamento per l'iscrizione a un corso.

04/05/2020