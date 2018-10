FIRENZE, 'LUISAVIAROMA' APRE POP-UP A NEW YORK

Nuova pelle anche per la boutique del capoluogo toscano che assumerà l'aspetto di una 'casa'. In America invece è prevista l'apertura del nuovo store a Manhattan, presso gli Spring Studio

Un pop-up store a New York (nel cuore degli Spring Studio di Manhattan) per LuisaViaRoma, una delle grandi 'case' della moda, uno dei primi rivenditori dei migliori brand dell'abbigliamento a investire nell'e-commerce, ben 20 anni fa.

E poi nuova veste anche per la boutique fiorentina che si trasformerà in una 'casa' con tanto di stanza da letto, cucina e salotto. Questi sono due dei progetti in vista per festeggiare degnamente un 2019 che si presenta 'importante' per l'azienda vista la longevità della boutique che compirà i suoi primi 90 anni.

Il progetto si chiama "LVR home for the Holidays" ed è firmato dall'interior designer Cristina Celestino. Nelle varie stanze saranno esposte le collezioni di abbigliamento e accessori, oltre a tutte le altre linee della boutique.

A parlare dei prossimi obiettivi è stato - oggi a Parigi - Andrea Panconesi, vertice dell'azienda, che questa sera ha in programma un evento per il lancio della 13esima edizione del CR Fashion Book con Carine Roitfeld.

Proprio a Parigi è iniziata la storia dell'azienda quando negli anni Venti Luisa Jaquin sposò il fiorentino Lido Panconesi e aprì la prima boutique di cappelli, poi trasferita a Firenze. Lido Panconesi ampliò la vendita anche all'abbigliamento. Poi l'ingresso in azienda del nipote, Andrea Panconesi, oggi Ceo, che ha reso il business internazionale, sviluppando anche la boutique virtuale.

