La moda del '600 in mostra al Museo di Palazzo Davanzati

Al Museo di Palazzo Davanzati di Firenze sarà ospitata fino al 13 aprile 2020 la mostra 'Bellezza e nobili ornamenti nella moda e nell'arredo del Seicento'. L’idea dell’esposizione è nata dall’acquisizione, promossa dai Musei del Bargello per Palazzo Davanzati, di un rarissimo e inedito corpus di disegni per ricami e merletti databili alla prima metà del XVII secolo e apparsi sul mercato antiquario nel 2018. Si tratta di una delle più estese raccolte esistenti di disegni di merletti e ricami costituita da 105 fogli, centodue carte ad inchiostro e tre a grafite e sanguigna, giunte fino a noi in ottimo stato conservativo e attribuibili per la gran parte alla firma dello stesso autore, Giovanni Alfonso Samarco da Bari, un disegnatore di ambito meridionale dall’indubbio talento grafico la cui identità rimane ancora oggi ignota.





La moda del '600 a Palazzo Davanzati

















Attorno a questi disegni per grandisi sviluppa un affascinante percorso della mostra che, allestita tra il piano di ingresso e il primo piano di Palazzo Davanzati, intende documentareattraverso un suggestivo confronto tra la grafica e un’accurata selezione diAll’interno di alcuneprogettate in occasione della mostra, sono infatti esposti, in costante dialogo con la grafica,: ladi probabile manifattura inglese; la, databile all’ultimo quarto del XVII secolo, in raso di seta rossa rivestito di merletto;con perle e diamante utilizzata al tempo come guarnizione d’abito.A documentare il gusto per la moda in auge al tempo, troviamo poi, con inserti di merletto a fuselli, e alcuni dipinti che ritraggono gli sfarzosi colletti in pizzo indossati dae da Vittoria Bulgarini ritratta da Nicolas Régnier. La perizia raggiunta nella tecnica del ricamo toscano è testimoniata dallo splendidogià nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie di Pistoia, che rivela motivi decorativi improntati ad un’attenta indagine naturalistica.La mostra rappresenta inoltre occasione per ammirare, nei rinnovati ambienti espositivi di Palazzo Davanzati,, messa a confronto con i disegni acquisiti così da dar vita a un dialogo tra il prodotto finito e il processo creativo legato a quest’arte.Tra gli enti prestatori per la mostra figurano leoltre a generosi prestiti da parte di collezionisti privati.

09/12/2019