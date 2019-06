Top model a Firenze per festeggiare i 90 anni di LuisaViaRoma

Il 13 giugno la storica boutique celebra il suo 90imo anno di attività con una grande sfilata a Piazzale Michelangelo e lo show di Lenny Kravitz

Gigi e Bella Hadid, Eva Herzigova, Irina Shayk, Karen Elson, Lara Stone e Stella Maxwell: sono solo alcune delle top model attese a Firenze per la grande sfilata multi-brand con cui LuisaViaRoma celebrerà il suo 90imo anniversario e i primi 20 anni del suo e-commerce. Lo show, organizzato per il 13 giugno insieme a Carine Roitfeld che nell'occasione inaugura il suo format Cr Runway, inizierà con un omaggio a Karl Lagerfeld (con look dedicati), poi 90 uscite in un set speciale per 5mila ospiti, al Piazzale Michelangelo.

In passerella look iconici ispirati agli anni Novanta, pezzi speciali dagli archivi come gli abiti da sposa di Christian Lacroix e Thierry Mugler o i capi vintage di Helmut Lang, ma anche pezzi esclusivi creati per LuisaViaRoma. Dopo lo show si terrà una performance di Lenny Kravitz. Insomma un evento di grande portata per il quale l'azienda spenderà più di 5 milioni di euro e che richiederà 5 giorni per l'allestimento del piazzale e due per smantellare poi il set.

"L'idea è quella di celebrare i nostri 90 anni di storia, ma anche la città di Firenze. La moda è nata a Firenze, è il centro della cultura della civiltà occidentale", spiega Andrea Panconesi, patron di LuisaViaRoma.

Panconesi ha anche in programma di aprire un nuovo negozio in città: Lvr, esteso per 2mila mq in via della Mattonaia, con l'apertura prevista a giugno dell'anno prossimo. Ci saranno i brand ma anche la collezione d'arte di famiglia, e 200 mq dedicati ad uno spazio per soli soci.

