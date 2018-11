Why Graphic Design Festival: un'invasione colorata a Firenze

Il 10 e 11 novembre a The Student Hotel si riuniscono studenti, grafici, illustratori, tipografi, educatori provenienti da tutto il mondo per un'esplosione di creatività

Il Why Generation Graphic Design Festival torna a Firenze con la sua 2a edizione il 10 e 11 novembre 2018, e sarà ospitato per la prima volta all’interno dello Student Hotel. Il festival prevede un ricco programma con workshop, conferenze, presentazioni, discussioni, mostre e un mercatino.



Il festival è stato fondato nel 2016 da Nvard Yerkanyan (grafica, illustratrice e operatrice culturale, Armenia e Italia) e Laura Ottina (grafica, insegnante e autrice, Firenze) come risposta alla cronica mancanza di mostre, conferenze, incontri e altri eventi pubblici sul design in una città che ospita un gran numero di scuole e altre realtà che si occupano di comunicazione visiva.

Il WHY festival si propone di riunire studenti, grafici, illustratori, tipografi, stampatori, educatori provenienti da tutto il mondo, designer emergenti e professionisti per discutere e scambiare idee, preoccupazioni, pensieri ed esperienze. È un evento no profit che ha come obiettivo principale creare una nuova comunità attorno al design per poterlo utilizzare come strumento per effettuare cambiamenti, ripensare strategie e priorità, esprimere desideri e preoccupazioni e discutere questioni generazionali.



Il WHY festival coprirà tutte le aree della comunicazione visiva come grafica, tipografia, illustrazione, direzione artistica, arte multimediale, web design, UI / UX, stampa manuale, papercraft. Il programma comprende contributi di grafici, illustratori, art director e altri creativi.



Tutti gli eventi sono gratis, a parte i workshop.

Sabato

10:30 - 11:00 Accoglienza

11:00 - 19:30 Design Market

11-13 - 14-16 Workshop1 - Laura Moretti (Grafica e docente design della comunicazione, Firenze) - Paper cutting and folding

11-13 - 14-16 Workshop2 - Giulia Seri - Il Bisonte (Scuola di arti grafiche, Firenze) - Linocut: from tradition to contemporary illustration

14:00 - 19:00 Proiezioni - Design film fest

16:00 - 17:00 Presentazioni - Illo.tv (Studio di design, Torino) - Tiny Characters & Big Data: il nostro progetto per Airbnb; Laura Moretti (Grafica e docente design della comunicazione) - AIAP Women in Design

17:15 - 18:15 Masterclass - Federigo Gabellieri (Art Director, GQ) - Image makers: art director e creativi

18:30 - 19:30 Conferenza - Fabio Guida (Designer, architetto e agitatore culturale, Torino) - Creatività come sistema 19:30 - 21:30 Aperitivo con DJ set al Bike Cafe



Domenica

11:00 - 19:00 Design Market

11-13 - 14-16 Workshop3 - Giulia Ursenna Dorati (Grafica e type designer, Firenze) - Monogram design: Oh My Lettering!

11:00 - 13:00 Workshop4 - Cosimo Lorenzo Pancini (Art director e type designer, Firenze) - Type design: Go font yourself!

11:00 - 13:00 Portfolio Review e Presentazione di progetti di studenti

14:00 - 19:00 Proiezioni - Design film fest

14:00 - 17:00 Workshop5 - Sofia Buti, Elisa Basilissi (Collettivo Calimaia, Firenze) - Bind your self production

15:00 - 16:00 Discussione - Print & the city

16:00 - 17:00 Conferenza - Nazanin Rastan (Illustratrice, Tehran e Firenze) - VR: Il futuro dell’illustrazione

17:00 - 18:00 Presentazioni - Armine Shahbazyan (Illustratrice, Yerevan, Armenia) - Illustrare in serie; Sara Gironi Carnevale (Illustratrice, Napoli) - Illustrare per l’editoria; Elisa Basilissi (Grafica, Firenze) - Il collettivo Calimaia

18:00 Chiusura

Con orario ancora da definire: dimostrazione di Hand Lettering di Giuseppe Tangaro e Luciano Quaranta, sessioni di disegno con insegnanti di The Sign Academy, workshop gratuito organizzato da Moleskine.

Per informazioni:

info@whyfestival.com

05/11/2018