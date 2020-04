Musicus Concentus annulla i concerti ma 'regala' le sue playlist

Cancellate le date previste nei mesi aprile e maggio 2020, sui siti delle relative prevendite sono disponibili le procedure di rimborso dei biglietti

A causa della diffusione del virus COVID-19, Musicus Concentus annuncia l'annullamento dei concerti previsti nella sua stagione per i mesi di aprile e maggio 2020.



In particolare, per quanto riguarda la Sala Vanni: Jazz Prime (16-17 aprile), Naomi Berrill (sabato 18 aprile), Pan•American (24 aprile) e Julia Kent (15 maggio). Sempre in questa location annullati anche i concerti che ancora non erano stati riprogrammati, ovvero Varg2™ & Soho Rezanejad, Bill Kouligas e Any Other.



Annullato anche l'ultimo appuntamento della rassegna Disconnect Code previsto venerdì 8 maggio in Manifattura Tabacchi con Kode9 in consolle. Stessa sorte per i concerti al The Cage di Livorno con La Rappresentante di Lista (18 aprile), Generic Animal e Calibro 35. Fino al 31/07/2020, sui siti delle relative prevendite, sono disponibili le procedure di rimborso dei biglietti acquistati.



Il Musicus Concentus continua a lavorare per la programmazione d’autunno, che resta in cartellone e sarà annunciata nei prossimi mesi, unitamente al recupero dei concerti annullati in primavera, per quanto sarà possibile.



Nel frattempo, per tenere compagnia in questo periodo di isolamento forzato, sul sito www.musicusconcentus.com e su Spotify sono disponibili le playlist curate dai direttori artistici di Disconnect Code e A Jazz Supreme.



La playlist di Disconnect Code ripercorre attraverso 22 brani i primi due anni della nuova rassegna, al tempo stesso pescando a piene mani in quel che è stato il precedente progetto Hand Signed.

https://bit.ly/Disconnect_Playlist



Il meglio di A Jazz Supreme propone una serie di brani accuratamente selezionati dai nostri direttori artistici Fernando Fanutti e Simone Graziano. Non in ordine cronologico, assolutamente non in ordine di gradimento e tanto meno di talento; la playlist di A Jazz Supreme è nata di getto, d’istinto, per curare il malanimo con la buona musica.

http://bit.ly/AJS_Playlist

17/04/2020