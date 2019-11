Tre direttrici nuove per l'Orchestra della Toscana, che compie 40 anni

Eva Ollikainen sarà il nuovo direttore principale, Beatrice Venezi e Nil Venditti saranno entrambe direttore ospite principale: completa il poker tutto femminile Lorenza Borrani, nominata artista in residence

Futuro in 'rosa' per l'Orchestra della Toscana: Eva Ollikainen sarà il nuovo direttore principale mentre Beatrice Venezi e Nil Venditti saranno entrambe direttore ospite principale. Completa il poker tutto femminile Lorenza Borrani, nominata artista in residence mentre James Conlon è il nuovo direttore onorario. Le nomine si inseriscono nel programma di iniziative legate al 40imo compleanno dell'ORT, è stato spiegato nel corso della conferenza stampa di presentazione ed alla quale hanno partecipato il direttore artistico Giorgio Battistelli, i tre direttori, l'assessore regionale alle Politiche culturali Monica Barni e l'assessore comunale alla Cultura Tommaso Sacchi.

La scelta di affidare l'orchestra alle donne arriva dopo i nove anni che hanno visto protagonista Daniele Rustioni. Nel maggio 2020 scadrà infatti il contratto che lo lega all'Orchestra della Toscana come direttore principale.

La finlandese Eva Ollikainen (37 anni) colpisce per la sua naturale autorevolezza e per il suo contagioso entusiasmo, così come per la tecnica raffinata. Nonostante la sua giovane età, ha alle spalle una carriera da direttore di quasi 20 anni: ha iniziato i suoi studi all'Accademia Sibelius di Helsinki, vinto il Concorso Internazionale di Direzione D'orchestra Jorma Panula all'età di 21 anni e approfondito successivamente la sua formazione a Londra e Tanglewood con Masur, von Dohnányi, Haitink e Blomstedt. Ha sviluppato un repertorio completo incentrato sulle grandi sinfonie tedesche e ha lavorato con importanti orchestre internazionali tra cui Staatskapelle Dresden e Wiener Symphoniker. Dallo scorso anno è Direttore Principale della Nordic Chamber Orchestra (Svezia) e per la prossima stagione è stata nominata Direttore Musicale e Direttore Artistico (la prima volta di una donna) della Iceland Symphony Orchestra.

Beatrice Venezi, lucchese, 29 anni, è stata inserita da Forbes, nell’elenco dei 100 giovani Under 30 leader del futuro. Conduce un'attività internazionale con compagini orchestrali estere dal Giappone al Canada, dall'Armenia all'Argentina, dal Libano agli Stati Uniti. In Italia è Direttore Principale della Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli e dell’Orchestra Milano Classica; con la nostra orchestra ha inciso “My Journey – Puccini’s Symphonic Works”, uscito a ottobre per Warner Music. La prossima stagione prevede i debutti con l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e con l'Orchestra del Teatro Colon di Buenos Aires.

Nil Venditti a soli 24 anni ha già stabilito relazioni con orchestre come la Netherlands Philharmonic Orchestra, Bilkent Symphony Orchestra e Slovenian Philharmonic Orchestra. Appassionata sostenitrice della necessità di comunicare efficacemente con il pubblico, collabora con Nicola Campogrande (Direttore Artistico di MiTo Festival) specialmente tramite l’esecuzione del suo Concerto per Pubblico e Orchestra. Vincitrice assoluta del Primo Premio “Abbado” (2015), questa stagione farà il suo debutto al Mozarteum di Salisburgo e al Concertgebouw di Amsterdam.

23/11/2019