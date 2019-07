Erlend Øye e La Comitiva in concerto alla Manifattura Tabacchi

Sabato 13 luglio unica data toscana per il musicista e produttore norvegese, voce del duo dei Kings of Convenience

Erlend Øye, voce dei Kings Of Convenience, sarà in concerto sabato 13 luglio alla Manifattura Tabacchi di Firenze. Il musicista e produttore norvegese si esibirà con La Comitiva, trio di solisti siracusani che lo accompagna in tutto il mondo e per il tour estivo in Italia. In apertura si esibirà il duo Canarie, mentre chiuderanno la serata il concerto di Edo Florio di Grazia e l'imperdibile djset di Hugolini.



Conosciuto in tutto il mondo come la metà “occhialuta” dei Kings Of Convenience, duo di culto del New Acoustic Movement con cui ha venduto milioni di copie degli album Quiet is the new loud, Riot on an empty street e Declaration of dependence, Øye da anni affianca alle produzioni della band un’intensa attività solista.



Il suo immenso amore per l'Italia (e in particolare per la Sicilia) è testimoniato dal singolo e dal videoclip La prima estate. È il 2012, quando Øye si innamora dell’Isola di Ortigia, dove acquista una casa nella quale si trasferirà con la madre. Proprio in Sicilia, conosce Stefano Ortisi, Luigi Orofino e Marco Castello, tre musicisti siracusani con i quali inizia a suonare in acustico quasi per gioco; una sperimentazione che diventerà un progetto musicale vero e proprio, che porterà Erlend e i tre musicisti, ben presto ribattezzati La Comitiva, in tour in tutto il globo.



Ad aprire la serata, il concerto di Canarie, duo formato da Paola Mirabella (honeybird & the birdies) e Andrea Pulcini (Persian Pelican), fresco d’esordio con Tristi Tropici, album dall’ossatura pop, attraversato da una scrittura affilata e delicata. Chiuderanno la serata, il live di Edo Florio di Grazia, cantautore fiorentino già voce ne Le Furie e il djset di Hugolini, ex Martinicca Boison.



Sarà possibile acquistare i biglietti anche direttamente in loco, a partire dalle ore 20, oltre che in prevendita su TicketOne.



All’interno di B9, il primo edificio rigenerato della Manifattura Tabacchi, aperto al pubblico dallo scorso giugno, è attivo il bistrot a cura di Bulli & Balene che serve cena con chicchetti, tramezzini e piatti del giorno, la pizzeria al taglio di Soul Kitchen, e il birrificio artigianale curato da Birrificio Valdarno Superiore.

