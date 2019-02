EROS RAMAZZOTTI, IL TOUR MONDIALE FA TAPPA ANCHE A FIRENZE

L'artista si esibirà al Nelson Mandela Forum il 14 dicembre ed al Palamodigliani di Livorno il 17 dicembre. Oltre alle hit del cantante anche il nuovo pezzo 'Per le strade una canzone', un inno alla musica ed al divertimento

C'è anche Firenze tra le nuove date annunciate del 'Vita ce n'è World tour' di Eros Ramazzotti, che prevede oltre 90 show in tutto il mondo, con molti concerti già sold out.

In Toscana l'artista ci esibirà il prossimo 14 dicembre, al Nelson Mandela Forum. Attesa dunque per il tour di Ramazzotti che porterà sul palco oltre ai grandi successi che l’hanno reso celebre e con cui ha conquistato milioni di spettatori in 35 anni di carriera, le canzoni del nuovo album. 'Vita ce n'è', uscito per Polydor il 23 novembre in 100 paesi in lingua italiana e spagnola, l’album è certificato disco di platino dopo aver debuttato direttamente al primo posto della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti della settimana. Tra i pezzi del nuovo album c'è anche il singolo appena uscito 'Per le strade una canzone' di Ramazzotti feat. Luis Fonsi, un inno alla musica, alla condivisione e al divertimento.



L’artista italiano più famoso al mondo, dopo aver attraversato l’Europa e toccato le principali città di Nord e Sud America si esibirà in Toscana, oltre che a Firenze, anche al PalaModigliani di Livorno il 17 dicembre.

Ramazzotti porterà in scena con sè musicisti d'eccezione: il direttore musicale Luca Scarpa al piano, Giovanni Boscariol alle tastiere, Paolo Costa al basso, Giorgio Secco alla chitarra e le tre new entry internazionali Corey Sanchez (chitarre), Eric Moore(batteria) fenomeno dell’r’n’b e della musica gospel e Scott Paddock (sax), americano celebre per le sue influenze jazz che ha collaborato, tra gli altri, anche con artisti del calibro di Natalie Cole, Jackson Browne, Ray Charles e ai cori Monica Hill, Christian Lavoro e Giorgia Galassi.





05/02/2019