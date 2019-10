Alla Flog la finale dell'European Social Sound 4U, ospite Giancane

Sabato 19 ottobre si esibiranno Bangcock; Emma Morton & the Grace; Flame Parade e O:odal

Sarà Giancane, ironico e pungente cantautore romano, l’ospite della finale regionale dell’European Social Sound 4U, il concorso interregionale per band emergenti organizzato da Regione Toscana con il Fondo Sociale Europeo e Giovanisì per far conoscere le opportunità dell’Europa per i giovani. L’evento, in programma sabato 19 ottobre alle 21.30 all’Auditorium Flog,di Firenze vedrà sfidarsi sul palco i quattro finalisti: Bangcock, Emma Morton & the Grace, Flame Parade e O:odal.



La giuria della finale sarà composta da Alessandro Nutini, storico batterista della Bandabardò; Nicola Vannini, attualmente Presidente e fondatore, 25 anni fa, della distribuzione discografica indipendente Audioglobe; Tommaso Novi, pianista, compositore e musicoterapista pisano; Giustina Terenzi, giornalista, conduttrice radiofonica, e dj, lavora a Controradio dal 1998 e Giuseppe Barone, musicista, produttore, sound engineer, responsabile della programmazione musicale di Controradio, direttore artistico del Rock Contest nonché curatore di importanti concorsi e manifestazioni culturali. A presentare la serata il musicista Francesco D’Elia e l’operatore culturale Michele Baldini.



Il Fondo Sociale Europeo e Giovanisì con il concorso, scommettono ancora una volta sulla musica e sulla sua capacità di aggregazione per informare delle tante opportunità che la Regione Toscana offre ai giovani per orientarsi ed avvicinarsi al mondo del lavoro, perfezionare gli studi, acquisire una formazione adeguata per trovare la migliore e più qualificata occupazione.



L’European social sound 4U è un progetto interregionale al quale la Toscana, con il Fondo sociale europeo e Giovanisì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani ha aderito insieme alle Regioni Umbria, Basilicata e Sicilia. Il premio in palio di 10.000 euro che sarà assegnato dalla giuria a Matera il prossimo 14 dicembre in occasione della finalissima a cui accederanno 2 band per regione, finanzierà la produzione di un progetto artistico legato all’evoluzione musicale e professionale della band vincitrice.



Un premio speciale sarà riservato al gruppo premiato dalla critica che avrà diritto ad un montepremi complessivo di 3.000 euro, utili a promuovere la propria attività.



Info e aggiornamenti su www.giovanisi.it e www.europeansocialsound.it

