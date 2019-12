Di Marco, Donà e La Rappresentante di Lista in concerto

Giovedì 19 dicembre al Teatro Aurora di Scandicci un tris di artiste eccezionali suoneranno insieme musiche da Tim Buckley ai C.S.I, fino a Schumann e Tenco

Ginevra Di Marco, Cristina Donà e La Rappresentante di Lista per la prima volta in assoluto insieme sul palco per un viaggio musicale che va da Tim Buckley a Modugno, da Tenco ai C.S.I. - Consorzio Suonatori Indipendenti a 25 anni da Ko de Mondo, fino a Schumann e brani delle tre artiste: è l’evento che si terrà giovedì 19 dicembre ore 21.30 al Teatro Aurora di Scandicci, una produzione NEM Nuovi Eventi Musicali e Scuola di Musica di Scandicci.



Il concerto è una delle tappe di “Stazioni Lunari”, lo spettacolo itinerante diretto e ideato da Francesco Magnelli, che ospita sul palco autori e musicisti sempre diversi, che si esibiscono insieme a Ginevra Di Marco, unica presenza fissa di ogni appuntamento.



Sul palco le tre artiste saranno accompagnate dal quartetto d’archi I Nostri Tempi, che suonerà musiche di Schumann e altri autori classici. In scaletta oltre a brani delle tre artiste, musiche di Tim Buckley, per la prima volta Cristina Donà canterà Song to the Siren, capolavoro del cantautore statunitense, e ancora, Domenico Modugno, Luigi Tenco, Robert Wyatt e i C.S.I. – Consorzio Suonatori Indipendenti, a 25 anni dal celebre album Ko de Mondo.



Accanto alle tre voci femminili, i loro fedeli compagni di viaggio: Francesco Magnelli (ideatore di Stazioni Lunari), Luca Ragazzo e Andrea Salvadori, Dario Mangiaracina (l’altra metà de La Rappresentante Di Lista).



Una serata unica, che segna anche la riapertura del Teatro Aurora al pubblico, un viaggio nella musica attraverso un repertorio molto vasto, in cui i confini musicali si allargano attraverso l’accostamento di generi, stili e protagonisti diversi.



Biglietto in prevendita 12 euro + diritti

Biglietto la sera stessa del concerto 15 euro



Per informazioni:

tel 055210804

www.ticketone.it

www.nuovieventimusicali.it

04/12/2019