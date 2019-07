Mascis la 'leggenda' dell'indie rock americano in concerto al Pecci

Venerdì 12 luglio all'interno del Festival delle Colline arriva in concerto a Prato il leader dei Dinosaur Jr, ecco la nostra intervista

Lunghi capelli bianchi e cappellino da skater, J Mascis potrebbe essere definito il 'Gandalf' della musica indipendente americana perchè tutti nel bene e nel male hanno ascoltato la musica della sua band, i Dinosaur Jr, come a un punto di riferimento fondamentale. Negli anni '90 i Dinosaur Jr formati da Mascis insieme a Lou Barlow e Murph sono stati per l'indie rock quello che i Nirvana sono stati per il grunge, un faro, un sound unico e inconfondibile, un porto tranquillo a cui poter sempre tornare dopo l'ennesima delusione amorosa.

Nel 1991 i Dinosaur si sono temporaneamente separati e Mascis ha dato il via alla carriera solista realizzando dischi che sono veri e propri 'gioielli' come 'Several Shades of Why' e l'ultimo 'Elastic Days'. Nel 2005 i Dinosaur si sono riformati pubblicando da allora quattro album, l’ultimo dei quali “Give a glimpse of what yer not” su JagJagwar Records, prova di una vitalità musicale ancora inesauribile che lascia sperare in soprese future.

J Mascis sarà in concerto venerdì 12 luglio all’anfiteatro del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, all'interno del Festival delle Colline e a pochi mesi dall’uscita del suo ultimo album solista “Elastic Days”. Ad aprire la serata il duo Blindur guidato da Massimo De Vita.

Ecco la nostra intervista a J Mascis.



I Dinosaur Jr sono stati una band fondamentale per quelli della mia generazione. Che cosa resta di quegli anni e di quei bellissimi dischi, siete sempre amici? Vi vedere spesso con Barlow e Murph?

Sì, Murph si ferma spesso a casa mia. Lo vedo sempre girare per il quartiere. Lou è in tour in questi giorni ma a volte incontro la sua famiglia nei negozi.



Il tuo primo disco solista Several Shades of Why mi ha aiutata a superare un periodo davvero difficile della mia vita. Avrò ascoltato il tuo disco un milione di volte! Cosa ne pensi del potere salvifico della musica? Credi che un disco possa cambiarti la vita? Quali sono i dischi che per te sono stati fondamentali?

Certo che amo la musica. 'Eater The Album' degli Eater, 'The Birtday Party' dei Bad Seed e 'Let It Be' dei Replacement, questi sono stati i dischi fondamentali nei miei anni giovanili.



Nel 2018 è uscito Elastic Day, nella prima canzone ‘See you at the movie’ dici ‘I'll see you at the movies, the movies in my head’, è una frase che mi ha colpito molto perché ho pensato che sarebbe davvero fantastico se qualcuno mi leggesse nella mente, oppure potrebbe essere un’esperienza orribile. Tu cosa ne pensi?

Probabilmente sarebbe terrificante vedere cosa succede nella mente di qualcuno. Ma questa frase riguardava più che altro vivere nella propria mente e essere spaventati da quello che succede nel mondo esterno.



Ho visto su facebook che per fine luglio, inizio agosto avete organizzato con i Dinosaur Jr un ‘Camp Fuzz’, sembra super cool! Cosa succederà?

Nessuno sa che cosa accadrà perchè nessuno di noi l’ha mai fatto prima. È una grande domanda che gira nella mia mente.



Sei in tour da tantissimi anni prima con i Dinosaur Jr e poi da solo, qual è la cosa più brutta e quella più bella che ti sono successe mentre eri in giro a suonare. Ti piace andare in tour? O preferisci stare a casa in studio di registrazione?

La cosa più brutta essere investito da una macchina, la più bella la mia prima notte a Berlino. Preferisco andare in tour se non è troppo lungo, poi tornare a casa e registrare.



Con i Dinosaur Jr avete influenzato tutta la musica dei 20 anni successivi. C’è qualcuna delle nuove band che in questo momento ha la stessa importanza che avete avuto voi?

Ultimamente ho ascoltato spesso Jay Reatard, chiedendomi cosa avrebbe potuto fare se non fosse morto così tragicamente.



Cosa dobbiamo aspettarci dal concerto del 12 luglio al Pecci? Siamo curiosi, che pezzi farai?

Farò qualche canzone dal repertorio dei Dinosaur Jr e dai miei dischi solisti e qualcosa di speciale qua e là…



Devo chiedertelo, possiamo sperare in una reunion dei Dinosaur Jr?

Puoi sperare, vedremo…

09/07/2019