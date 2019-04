Noel Gallagher, Ben Harper e i Thirty Seconds to Mars al Pistoia Blues

Dal 5 al 10 luglio cinque giorni di grandi concerti con grandi interpreti e leggende del rock e del blues internazionale

Dal 1980 nel mese di luglio torna ogni anno in Toscana il Pistoia Blues, un evento unico che coinvolge il centro storico della città. A far da cornice alla musica è la suggestiva Piazza Duomo. Il Festival accoglie con entusiasmo grandi interpreti e leggende del rock e del blues europeo del calibro di Jimmy Page, Rory Gallagher, Brian Auger, BB King.



Dal blues britannico di John Mayall alle grandi interpretazioni di Pat Metheny e John Mc Laughlin, alla performance di due grandi artisti quali Buddy Guy e Junior Wells, nonché al travolgente Luther Allison.



Da sempre sul palco i più grandi nomi internazionali fanno a gara ad esibirsi in quello che è diventato un appuntamento immancabile per gli amanti della musica. Recentemente, Pistoia Blues organizza anche altri concerti, in parallelo con quelli sul palco principale, diventando un evento "diffuso" della città. Piazza Gavinana, Piazza della Sala, Loggiato San Leone e Piccolo Teatro Mauro Bolognini diventano, per l'occasione, delle location ideali per ascoltare la buona musica.



Programma 2019

5 luglio Black Stone Cherry

6 luglio Thirty Seconds to Mars

7 luglio Eric Gales, Robben Ford

8 luglio Noel Gallagher’s High Flying Birds

10 luglio Ben Harper & The Innocent Criminals



Per informazioni:

http://pistoiablues.com

03/04/2019