L'Orchestra da Camera Fiorentina omaggia il maestro Ennio Morricone

Martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 luglio nel cortile di Michelozzo a Palazzo Medici Riccardi a Firenze, dirige l'orchestra il maestro Giuseppe Lanzetta

L'Orchestra da Camera Fiorentina dedica allo scomparso Ennio Morricone le tre serate 'Musica dal grande schermo', in programma da martedì 7 a giovedì 9 luglio nel cortile di Palazzo Medici Riccardi, a Firenze.



Al centro dei concerti saranno proprio alcune delle più amate colonne sonore di Morricone: da 'C'era una volta in America' a 'Nuovo Cinema Paradiso', da 'Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto' a 'Il pianista sull'oceano'. Completano il programma altre note musiche da film di Nicola Piovani e Nino Rota.



'Musica dal grande schermo' è una cavalcata attraverso celebri partiture che Nicola Piovani (vincitore del premio Oscar per la miglior colonna sonora), Ennio Morricone e Nino Rota hanno regalato al cinema. Sul podio dell'Orchestra da Camera Fiorentina sale il maestro Giuseppe Lanzetta (che cura anche gli arrangiamenti), solisti Fernando Ramsés Peña Díaz al pianoforte e Raffaele Chieli alla tromba.



I biglietti sono disponibili nei punti Box Office Toscana e, nei giorni dei concerti, a Palazzo Medici Riccardi dalle ore 10,30. In alternativa si possono acquistare online su www.ticketone.it. Sono previste riduzioni per studenti (muniti di tesserino), over 65 (muniti di documento), titolari della 'Firenze Card' del Comune di Firenze e soci Unicoop Firenze.

Tutti i concerti dell’Orchestra da Camera Fiorentina si svolgono nel pieno rispetto delle misure di sicurezza per l’emergenza Coronavirus. Programma completo www.orchestrafiorentina.it. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra da Camera Fiorentina, tel. 055.783374 – 3391632869.

Programma

N. Piovani La vita è bella

E. Morricone Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto

C'era una volta in America

Nuovo Cinema Paradiso

Gabriel's oboe

Il pianista sull'oceano

L. Bacalov Il Postino

N. Rota Ballabili da Il Gattopardo e Il Padrino

Omaggio a Federico Fellini (Lo sceicco bianco, Amarcord, La Srada, 8 e ½)

E. Morricone Western Suite

06/07/2020