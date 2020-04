Arriva su facebook l'opera rock dedicata a Lorenzo de' Medici

L'idea nata dalla band dei Killer Queen e da Antonio Aiazzi pubblicherà una video canzone ogni sabato alle 12

'Il Magnifico una storia italiana tra rabbia e passione' è il titolo del progetto che nasce dall’incontro tra i musicisti della band Killer Queen con il cantante Diego Ribechini e il tastierista Antonio Aiazzi. Una 'rock opera' che racconta la storia della congiura che la famiglia dei Pazzi organizzò ai danni dei Medici il 26 aprile del 1478. Una vicenda intensa dai risvolti drammatici che segnò la vita di Lorenzo de’ Medici, quel Lorenzo che il mondo conoscerà ben presto come “Il Magnifico”.

Il progetto è partito circa cinque anni fa e consta di già 23 brani musicali, dato l'isolamento a causa del Coronavirus gli autori hanno deciso di pubblicarlo gratuitamente 'a puntate' tramite dei video su Facebook ogni sabato alle ore 12.

"Volevamo riuscire a realizzare uno spettacolo teatrale - ci ha raccontato Antonio Aiazzi - ma dato che adesso siamo tutti chiusi in casa per il Coronavirus abbiamo deciso di fare dei video in cui suoniamo ognuno la sua parte. L'idea è di fare un appuntamento settimanale, bisogna vedere se ce la facciamo, penso di sì."

"Lorenzo Il Magnifico è tutto, è un ago della bilancia storicamente importantissimo, un personaggio che sta a metà tra il potere e l'arte in modo incredibile. - ha continuato Aiazzi - È un personaggio a tutto tondo, non ce ne sono molti nella storia così completi, è stato spietato, risolutivo, cinico, ma si faceva prendere anche dalla poesia, dall'arte. È stato un qualcosa di irripetibile, noi raccontiamo uno dei pasaggi della sua vita, molto importante"

I video saranno visibili sulla pagina facebook dei Killer Queen e di Antonio Aiazzi:

https://www.facebook.com/marcheseaiazzi/

https://www.facebook.com/killerqueenofficial/

