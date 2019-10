Al via Sanremo Giovani: in gara cinque formazioni dalla Toscana

Saranno 65 gli artisti che si sfideranno nelle esibizioni dal vivo, in testa il Lazio con 18 brani

Sessantacinque artisti invece dei sessanta previsti da Regolamento. Questa la prima novità della prossima edizione di Sanremo Giovani. Dopo il record di domande di ammissione delle ultime edizioni (842) adesso la sfida entra nel vivo con le audizioni previste per il 3 novembre al Teatro delle Vittorie di fronte alla Commissione Musicale presieduta da Amadeus, in veste di direttore artistico, e composta da Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis.



La divisione delle 65 potenziali Nuove Proposte vede 52 singoli (6 donne e 46 uomini) e 13 gruppi. Il Centro è ancora in testa con 23 partecipanti, Sud e Nord seguono a parimerito con 21 canzoni-artisti; 3 invece i minori provenienti da Gorizia (Friuli Venezia Giulia), Siena (Toscana) e Ragusa (Sicilia). Per le Regioni il Lazio domina la classifica con 18 canzoni in gara poi la Lombardia con 8, Campania e Sicilia con 6, Toscana ed Emilia Romagna con 5, Puglia 4, Abruzzo-Marche-Liguria-Piemonte e Veneto 2, 1 da Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna.

Dalla Toscana si sfideranno: Leonardo Tomarelli da Siena con 'Ne ho bisogno', Giulia Mutti da Lucca con 'Romanzo cattivo', i Loren da Firenze con 'Stendhal', Sechi Michele in arte Mike Baker con 'Stupido', Giorgia Rossi Monti e Filippo Santini in arte Manitoba da Firenze con 'Ci divertiamo'.

Al termine delle audizioni, poi,all’interno della trasmissione condotta da Marco Liorni “Italia Si”, nelle quattro puntate del 16, 23, 30 novembre e del 7 dicembre:Solo cinque di loro, infine, entreranno a far parte – assieme ai 2 vincitori di Area Sanremo e al vincitore della passata edizione di Sanremo Young - della categoria “

24/10/2019