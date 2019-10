The Comet is Coming giovedì 24 ottobre al Lumière di Pisa

A Pisa Jazz arriva lo straordinario sassofono di King Shabaka Hutchings

Pisa Jazz è orgogliosa di ospitare la prima data del nuovo tour italiano del trio londinese "The Comet is Coming”, che farà tappa al Lumière di Pisa giovedì 24 Ottobre.



The Comet is Coming è un approccio profetico a quella che potrebbe essere la musica di un nuovo mondo, alla ricerca di una radice primordiale del suono. I tre musicisti londinesi Shabaka Hutchings (Sons of Kemet, Shabaka & The Ancestors, Melt Yourself Down), Danalogue e Betamax (Soccer96) – hanno creato un intreccio linguistico che mette insieme i codici espressivi di Sun Ra, Frank Zappa e Jimi Hendrix. In occasione del loro primo album “Channel the soirits” nel 2016, the Guardian ha definito il loro stile “fusion of jazz, Afrobeat and electronica in an improvisational, intergalactic mash-up”.



Il debutto in studio per Impulse! Records (Marzo 2019) di The Comet is Coming, è la colonna sonora di un’apocalisse immaginaria. All’indomani della diffusa distruzione sonora, quali suoni rimangono? Chi guiderà i sopravvissuti a nuovi mondi? Chi traccerà la nuova frontiera?



Queste domande trovano una risposta in una sala prove da qualche parte non definita di Londra nel 2013, dove si sarebbe tenuto un incontro tra tre cosmonauti musicali che uniscono le loro energie per costruire una navicella abbastanza potente da potersi trasportare da qualsiasi parte nello spazio. Ed è proprio dopo la fine del mondo che il palco diventa il pianeta dove la navicella spaziale si manifesta, e il microfono ne fa da acceleratore.



Per informazioni:

055 240397

info@eventimusicpool.it

info@pisajazz.it



Posto unico in piedi:

€ 15 intero / € 10 ridotto studenti

23/10/2019