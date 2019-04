The Cure, Tool, Ed Sheeran e Eddie Vedder al Firenze Rocks

Dal 13 giugno al 16 giugno torna all'Ippodromo del Visarno la quattro giorni che porta in Toscana il meglio del rock mondiale

L’estate in Toscana non può dirsi tale senza una buona dose di musica. Tra i concerti in programma ogni anno, da non perdere è il Firenze Rocks, un festival che porta nella città del Rinascimento il meglio degli artisti e dei gruppi internazionali. Gli appassionati di metal, rock e hard rock possono abbinare una gita a Firenze e, contemporaneamente, approfittare di line up di star eccezionali che si alternano sul palco del Visarno Arena, al Parco delle Cascine.



Firenze Rocks richiama migliaia e migliaia di fan da tutta l’Italia e da tutto il mondo. Nelle scorse edizioni si sono esibiti artisti del calibro di Foo Fighters, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Judas Priest, Avenged Sevenfold. O ancora Guns' n Roses, The Kills, Wolf Alice, Frank Carter and The Rattlesnake.



Alla Visarno Arena, per l’occasione, viene allestito un villaggio accoglienza con un’area per assistenza medica, un guardaroba e stand che offrono un’ampia offerta gastronomica con particolare attenzione alla cucina toscana.

Ecco tutti i concerti in programma:



Giovedì 13 giugno

Tool

The Smashing Pumpkins

Dream Theatre

Badflower

Skindred



Venerdì 14 giugno

Ed Sheeran

Snow Patrol

Zara Larsson

Matt Simons



Sabato 15 giugno

Eddie Vedder

Glen Hansard



Domenica 16 giugno

The Cure

Sum 41

Editors



Per informazioni:

http://www.firenzerocks.it

03/04/2019