Sarà Vasco Rossi il 10 giugno ad aprire il Firenze Rocks 2020

Biglietti in vendita a partire da giovedì 21 novembre alle ore 10 per il tour 'Non Stop Live Festival'

È ufficiale sarà Vasco Rossi ad aprire il Firenze Rocks mercoledì 10 giugno 2020. La notizia è stata data direttamente dal cantante e non dagli organizzatori del festival nella serata digiovedì 14 novembre. Alla Visarno Arena arriva dunque il rocker italiano più conosciuto, più amato, più inter-generazionale.

Vasco Rossi porterà al Firenze Rocks il suo 'Non Stop Live Festival', il tour estivo 2020. Si esibirà, oltre che a Firenze, anche il 15 giugno a Milano, il 19 a 'Rock in Romà e il 26 all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.



La vendita libera dei biglietti partirà giovedì 21 novembre alle 10 su Vivaticket.it, Ticketmaster.it, Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Pre-vendita per gli iscritti al fan club a partire dalle 12 di lunedì 18 novembre su Vivaticket. Dalle 10 di martedì 19 novembre ci sarà invece la prevendita per i titolari di carte Intesa Sanpaolo. Poi appunto partirà la vendita libera.

Gli altri nomi in cartellone sono: Red Hot Chili Peppers il 13, Green Day e Weezer l'11 giugno. Manca quindi sono una giornata per annunciare tutti gli headliner del festival.

15/11/2019