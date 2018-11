A Careggi arrivano le protesi ossee con la stampante in 3D

Il futuro della chirurgia ortopedica è già realtà a Firenze, dove vengono realizzate le protesi su misura stampate attraverso la fusione di polvere di titanio

Polvere di titanio e stampante 3D sono le novità e il futuro della chirurgia ortopedica ricostruttiva, una tecnologia innovativa che porta avanti nell'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze Domenico Andrea Campanacci, direttore della Struttura Complessa di Ortopedia Oncologica e Ricostruttiva.

A Careggi partendo da tac e risonanza magnetica viene definito un modello di plastica della protesi su misura che poi viene 'stampata' attraverso la fusione di polvere di titanio. La tecnica può essere impiegata per ricostruzioni personalizzate in diverse situazioni cliniche e in tutte le sedi dello scheletro.

Il professor Campanacci presenterà la nuova tecnologia attiva a Careggi nel convegno dell'Associazione infermieri in camera operatoria (Aico) 'Il futuro dell'assistenza infermieristica in camera operatoria", che si terrà il 16 novembre a Firenze.



Il convegno affronterà, inoltre, i temi delle tecniche videoscopiche e robotiche computerizzate assistite che garantiscono al paziente un minor trauma chirurgico e un decorso post operatorio più rapido e meno esposto a complicanze.

