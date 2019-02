All'Ospedale di Siena apre un info-point dedicato ai ciliaci

Prenderà il via martedì 26 febbraio e da marzo sarà aperto due martedì al mese nel pomeriggio

Aiutare i pazienti con celiachia, insieme ai loro familiari, a risolvere i problemi legati alla quotidianità, come la preparazione degli alimenti, la pulizia di posate e stoviglie, ricerca di punti di ristoro e definizione delle agevolazioni previste dalla legge, in particolar modo nei primi mesi successivi alla diagnosi.



È questo l'obiettivo del nuovo info-point dedicato ai pazienti con celiachia, attivato nella Uoc Gastroenterologia ed Endoscopia operativa dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese e situato al piano 2S del lotto 4 del policlinico Santa Maria alle Scotte, all'interno della sala briefing.



Referente di tale attività è l'infermiera Laura Logi, attuale coordinatore della sezione della provincia di Siena dell'Associazione italiana celiaci. In questo mese, l'info-point sarà aperto martedì 26 febbraio, in orario 16-18. Da marzo la struttura sarà a disposizione dei pazienti per due martedì al mese con gli stessi orari.



"L'attivazione dell'info-point completa il lavoro effettuato dalla Uoc Gastroenterologia che si pone finalmente come centro di riferimento anche per la celiachia - commenta il direttore dell'unità operativa, il dottor Mario Marini -. Per questa particolare condizione patologica, oltre ad un setting diagnostico completo, il nostro reparto offre anche uno specifico ambulatorio al quale l'info-point è collegato”.

25/02/2019