Coronavirus: la situazione dei contagi in Toscana è sotto controllo

Secondo il report dell'Agenzia regionale di sanità sulla settimana tra il 4 e il 10 maggio in Toscana l'incidenza settimanale è di 5,63 casi per 100mila abitanti

La situazione dei contagi in Toscana al momento è "assolutamente sotto controllo". Lo afferma un approfondimento redatto dall'Agenzia regionale di sanità (Ars), basato sui dati del primo report di monitoraggio settimanale realizzato dall'Istituto superiore di sanità.



Il report, si precisa, è riferito alla settimana tra il 4 e il 10 maggio, la prima della Fase 2 dopo l'allentamento del lockdown. In base ai dati raccolti dall'Iss, spiega sempre l'Ars, "la Toscana rappresenta attualmente la quinta regione a livello nazionale per numero di casi di malattia con quasi 10mila contagiati, seguendo la Lombardia (85mila casi), il Piemonte (quasi 30mila casi), l'Emilia Romagna (oltre i 27mila casi) e il Veneto (quasi 19mila casi)".



Nella regione l'incidenza settimanale è di 5,63 casi per 100mila abitanti, valore "che caratterizza una situazione 'intermedia-bassa' nel ranking nazionale". Il valore Rt, ossia l'indice di riproduzione della malattia che indica quante persone infetta in media un singolo malato, è di 0,39. "Un'epidemia - si precisa nell'approfondimento dell'Ars - può essere contenuta quando il valore di Rt è inferiore al valore 1".

Questi dati e quelli registrati nelle altre regioni, sottolinea ancora Ars, confermano il ruolo delle misure di lockdown precedentemente attuate. "La fase 2 come la precedente - si afferma - richiede il rispetto rigoroso delle misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione, quali l'igiene individuale e il distanziamento fisico".

19/05/2020