Corona Virus: 224 nuovi positivi, 19 i decessi. Al via l'assunzione di personale sanitario

19 decessi e 224 nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana: questi i dati del bollettino odierno della Regione. Salgono dunque a 3.450 i contagiati dall’inizio dell’emergenza. 27 sono finora le guarigioni virali (i cosiddetti "negativizzati"), 76 le guarigioni cliniche e 177 i decessi. I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 3.170. Spetterà in ogni caso all’Istituto superiore di sanità attribuire le morti al Coronavirus: si tratta infatti di persone che avevano patologie concomitanti.

Per quanto riguarda i ricoveri, ad oggi sono in totale 1327, di cui 274 in terapia intensiva. Inoltre - dal monitoraggio giornaliero - risultano 11.686 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana: 5.854 nella Asl centro, 4.544 nella Asl nord ovest, 1.288 nella Asl sud est.

Questi i 19 decessi registrati in Toscana nelle ultime 24 ore, che vanno ad aggiungersi ai 158 registrati fino a ieri, per un totale di 177 decessi dall’inizio dell’epidemia. Con l’indicazione di sesso, età, comune di domicilio: M. 80, Pisa; M. 78, Fabbriche di Vergemoli; F. 89, Pontremoli; M. 93, Pontremoli; M. 85, Pontremoli; M. 71, Viareggio; F. 89, Viareggio; F. 78, Pietrasanta; M. 66, Pietrasanta; F. 80, Seravezza; F. 81, Vecchiano; F. 58, Viareggio; F. 89, Cortona; F. 91, Montevarchi; M. 81, Montemurlo (PO); F. 88, Larciano(PT); M. 89, Pistoia; M. 77, Pistoia; M. 91, Pistoia.

Dal 1° febbraio ad oggi nei laboratori toscani sono stati effettuati in tutto 23.746 tamponi, su 20.181 persone (in alcuni casi sono stati effettuati più test per lo stesso paziente). Solo nelle ultime 24 ore, sono stati fatti ben 2.794 tamponi. Questo aumento si deve al fatto che il numero di laboratori impegnati nel processare i tamponi è stato intensificato.

FIRMATA L'ORDINANZA PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE SANITARIO - E' di oggi anche la notizia dell'ordinanza - firmata dal presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi che determina l'assunzione a tempo indeterminato di personale nell'ambito del servizio sanitario regionale. Le assunzioni riguardano tutte le professionalità necessarie nei percorsi di assistenza, diagnosi, cura e prevenzione. L'ordinanza prevede inoltre che in caso di limitata disponibilità delle figure professionali attivabili con le misure predette, possano essere conferiti incarichi di lavoro autonomo a personale medico e infermieristico collocato in quiescenza e si ribadisce che questo può dichiarare la propria disponibilità contattando gli uffici del personale delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale. L'ordinanza ha validità di 90 giorni a decorrere da oggi. Il Sistema sanitario regionale ha già provveduto e sta ancora provvedendo all'assunzione di 433 Operatori socio sanitari, 1323 infermieri e 200 medici. I tecnici di laboratorio già assunti o in corso di assunzione sono 31, i tecnici radiologi 51 e gli assistenti sanitari (addetti in particolare all'effettuazione dei tamponi) 17.

TRASPORTO PUBBLICO, AUMENTANO I COLLEGAMENTI PER PONTE A NICCHERI E CAREGGI - Nuova programmazione per i collegamenti verso gli ospedali decisa dal tavolo permanente sul trasporto pubblico locale, costituito per la gestione dei servizi di trasporto pubblico durante l'emergenza Coronavirus dalla Regione Toscana insieme alle aziende di trasporto. Dalle 13,30 di oggi, con corsa in partenza da Ponte a Niccheri verso il Valdarno, è stato ripristinato il collegamento bus originale verso l'ospedale di Bagno a Ripoli via San Donato in collina. Si tratta di una modifica alla nuova programmazione decisa Ala, la società che gestisce il servizio, modificherà nuovamente la propria programmazione ripristinando la corsa delle 11.40 via San Donato destinata all'ospedale e quella 'di ritorno' delle 13,30. Verrà anche prolungata fino a Ponte a Niccheri la corsa di Autolinee Toscane proveniente da Dicomano, in transito da Ponte a Ema e solitamente diretta via autostrada all'azienda Gkn. Per il periodo di emergenza i bus che effettuano questa corsa, una volta arrivati a Ponte a Ema raggiungeranno l'ospedale di Ponte a Niccheri anziché dirigersi verso l'A1. Potenziati anche i collegamenti con Careggi, infatti nei giorni festivi saranno aggiunte delle coppie di corse da/per Montevarchi in corrispondenza con gli orari dei tre turni previsti per gli infermieri.

27/03/2020