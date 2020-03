Coronavirus, nuovi casi a Cortona e Siena. Dai privati arrivano 122 posti letto

Tre nuovi casi sospetti in provincia Siena, un paziente positivo a Cortona. Intanto arrivano tende per il triage davanti ai penitenziari e privati mettono a disposizione 122 nuovi posti letto

Tre casi sospetti a Siena e un paziente positivo a Cortona. Sono le nuove informazioni che arrivano dopo il bilancio ufficiale della Regione Toscana diffuso ieri sera (venerdì 6 marzo) che racconta di 18 nuovi contagiati. Ad ieri, quindi, erano complessivamente 79 i tamponi risultati positivi al test del Coronavirus Covid-19. Questa la suddivisione per provincia di segnalazione: 23 Firenze, 1 Pistoia, 1 Prato (totale Asl centro: 25), 8 Lucca, 10 Massa Carrara, 8 Pisa, 5 Livorno (totale Asl nord ovest: 31), 2 Grosseto, 14 Siena, 7 Arezzo (totale sud est: 23). Sono 3 i casi clinicamente guariti e 76 quelli attualmente positivi.

Nuovi posti letti da privati

Sono 122 i posti letto messi a disposizione della Regione Toscana dall'Associazione ospedalità privata (Aiop) della Toscana per affrontare l'emergenza coronavirus. In particolare sono 9 i posti di terapia intensiva, di cui 4 all'Istituto fiorentino di cura e assistenza (Ifca) di Firenze, 2 al Centro chirurgico toscano di Arezzo, 3 al Santa Rita hospital di Montecatini Terme (Pistoia). Undici poi i posti letto di terapia sub intensiva (4 all'Ifca di Firenze, 2 dal San Camillo hospital di Forte dei Marmi e 5 dal Centro chirurgico Toscano di Arezzo) e 102 i posti ordinari di ricovero (12 all'Ifca di Firenze, 10 Centro chirurgico Toscano di Arezzo, 10 al Frate Sole srl di Figline-Incisa (Firenze), 18 al Maria Beatrice hospital di Firenze, 32 al San Camillo hospital di Forte dei Marmi e alla Clinica Barbantini di Lucca, 20 Villa Cherubini a Firenze). L'Associazione ospedalità privata annuncia la disponibilità di sale operatorie per le emergenze.

Siena, tre casi sospetti

L'Azienda sanitaria Toscana sud-est comunica di aver identificato da venerdì sera tre probabili positivi nella provincia di Siena: sono tre uomini, un 55enne di Poggibonsi, un 37enne di Chiusi e un 34 anni di Chianciano; si trovano tutti a casa in sorveglianza attiva e sono collegati a casi già noti. In particolare, secondo quanto appreso, il 34enne e il 37enne sono collegati ai casi già conosciuti di Chiusi (11 in tutto). Il 55enne è invece collegato ai casi della gara di ballo a Chianciano: sei in totale finora.

Paziente positivo a Cortona

Ricoverato dal 3 marzo per un'importante broncopatia, un paziente dell'ospedale della Fratta a Cortona (Arezzo), un sessantenne cardiopatico di Foiano della Chiana, è poi risultato positivo al coronavirus: attualmente si trova in terapia intensiva all'ospedale San Donato di Arezzo. La scoperta è stata fatta venerdì sera, in conseguenza l'Asl ha predisposto immediatamente l'autoisolamento del personale sanitario interessato, una decina di persone, e disposto accertamenti e provvedimenti precauzionali per i pazienti, i familiari e i visitatori della stanza di degenza dove era ricoverato il sessantenne. Già sanificati, informa l'Asl, tutti gli ambienti del presidio della Fratta. Ad annunciare la positività del sessantenne è stato il sindaco di Cortona, Luciano Meoni. «Purtroppo è stato accertato un caso di coronavirus all'ospedale della Fratta. Il paziente non è cortonese. Invito tutti a mantenere la calma e a continuare normalmente la propria vita nel rispetto delle regole che già sono state comunicate».

Tende per il triage davanti ai penitenziari

Arrivano le tende mobili per il triage sanitario nelle carceri toscane. Ne sono stati dotati nove istituti, quelli per cui era stata avanzata richiesta da parte del Ministero di Giustizia. Le tende, di proprietà del Ministero dell’interno, sono già state allestite. Del montaggio si è occupata la Protezione civile regionale, grazie al supporto delle associazioni di volontariato che si sono subito attivate, in collaborazione con le Prefetture, Città metropolitana e Province. Così come le tende poste davanti ai pronto soccorso degli ospedali, serviranno a garantire ambienti dove operare un filtraggio sui nuovi detenuti prima del loro ingresso in carcere. Ne sono già stati dotati a Firenze gli istituti di Sollicciano e la casa circondariale a custodia attenuata Gozzini, i carceri di Prato, Porto Azzurro, San Gimignano, Livorno, Pisa, Massa e Volterra.



INFO UTILI

Il numero verde istituito dalla Regione Toscana per fornire indicazioni sui percorsi e le iniziative sul tema del coronavirus è il seguente: 800 556060 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18).

Esiste poi il numero di pubblica utilità: 1500 (attivo 24 ore su 24). Per dichiarare di essere stati in Cina, i numeri da chiamare (attivi dalle 8 alle 20, anche con operatore e interprete cinese) sono questi: Asl Toscana centro (Firenze, Prato, Pistoia, Empoli) 055 5454777; Asl Toscana nord ovest (Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Viareggio) 050 954444; Asl Toscana sud est (Arezzo, Grosseto, Siena) 800 579579.

Per maggiori informazioni, consultare la pagina dedicata al coronavirus sul sito di Regione Toscana all'indirizzo: www.regione.toscana.it/-/coronavirus

