Coronavirus: a Firenze consegna a domicilio di farmaci per gli anziani

Lunedì parte il nuovo servizio del Comune pensato per aiutare gli over 65enni, le persone immunodepresse e con patologie croniche

Sarà dedicato agli over 65, alle persone immunodepresse e con patologie croniche e a coloro che non hanno una rete parentale nel raggio di dieci chilometri il nuovo servizio a Firenze di consegna gratuita a domicilio di farmaci, alimenti e beni di prima necessità, che prenderà il via lunedì.

L'iniziativa è rivolta ai cittadini residenti nel capoluogo toscano che non sono in regime di isolamento fiduciario o quarantena ed è resa possibile grazie anche alla collaborazione di Afam Farmacie comunali e Federfarma.

Pensato dal Comune di Firenze, insieme ai coordinamenti territoriali della Misericordia, della Croce rossa italiana e dell'Anpas, coordinati dall'associazione Esculapio, il progetto nasce per dare un ulteriore sostegno alle persone più fragili e contrastare il diffondersi del Coronavirus, limitando il più possibile le uscite di casa. Il servizio di ricezione delle telefonate sarà attivo dalle 8 alle 16.30, dal lunedì al venerdì. Chi è interessato potrà chiamare il call center al numero 0553282200.

Le consegne saranno effettuate anche dagli autisti del Comune che attualmente, a causa dell'emergenza da Covid- 19, non sono impegnati nelle consuete attività lavorative. "Gli anziani e le persone fragili sono da sempre la nostra priorità - ha detto l'assessore a Welfare e sanità Andrea Vannucci - e lo sono ancora di più in questo delicato e difficile periodo di emergenza da Coronavirus. Per tutelare questa fascia della popolazione siamo al lavoro con il mondo dell'associazionismo e del volontariato, preziosa e insostituibile risorsa della nostra comunità, per far sì che questi soggetti escano il meno possibile di casa". "Le forze del nostro volontariato - ha sottolineato il vicesindaco di Firenze Cristina Giachi - sono davvero straordinarie e creative. Siamo molto orgogliosi di poter offrire supporto coordinando un'energia diffusa sul nostro territorio".

14/03/2020