A Montecatini Terme un festival per parlare di salute e benessere

Alle Terme Tettuccio di Montecatini torna dal 27 al 29 settembre la XII edizione del Festival della Salute, con eventi, dibattiti, tavole rotonde sui temi della medicina, della salute in tutte le sue declinazioni, con esperti di tutti i settori e relatori di spessore nazionale e internazionale in materia di divulgazione medico-scientifica e di prevenzione e corretti stili di vita. Nel programma oltre 50 convegni, più di 100 appuntamenti e oltre 30 tra sssociazioni e enti.



La Regione Toscana sarà presente al Festival con un suo stand e con seminari e iniziative, parole d'ordine, ascolto e prevenzione. All'interno dello stand ci saranno i seguenti desk: infermiere di famiglia; Consiglio dei Cittadini; centro di ascolto con Oncologia, Gap (gioco d'azzardo patologico) e malattie rare (in collaborazione con il Forum delle malattie rare). In tema di prevenzione, si terranno seminari su: Gap, affettività e sessualità e movimenti consapevoli.



Ci sarà un'iniziativa sulle novità del percorso nascita e la presentazione di hAPPyMamma la app che accompagna le future madri durante le fasi del percorso nascita, dalla gravidanza fino a tutto il primo anno di vita del bambino, con dimostrazione di allattamento al seno, sabato pomeriggio.



L'assessore della Regione Toscana Stefania Saccardi parteciperà al Festival domenica mattina. Due gli appuntamenti: alle 9.30, nella Sala Portoghesi, il convegno (con crediti formativi) su "Prevenzione e cura sul territorio: il nuovo ruolo del farmacista nella farmacia dei servizi"; alle 11.30, nella Sala Scrittura, il convegno "La sanità non è fatta solo da medici e infermieri: le 19 professioni neo ordinate che concorrono alla sostenibilità del SSN e regionale". L'assessore Fratoni parteciperà invece al convegno che si terrà venerdì mattina alle 9.15 in Sala Loggiato, "Pianeta Terra chiama Salute", organizzato in collaborazione tra l'assessorato all'ambiente della Regione, Guardia Costiera e Capitaneria di Porto di Viareggio.

http://www.festivaldellasalute.it

23/09/2019