Giornata donazione del sangue all'Accademia Navale di Livorno

Sabato 15 giugno l'evento speciale dedicato alla donazione in Toscana, dove nel 2018 si sono avute oltre 124mila donazioni

Appuntamento sabato 15 giugno con la Giornata regionale della donazione del sangue, quest'anno ispitato al tema del mare e della navigazione perché ospitata dall'Accademia Navale di Livorno. L'evento, organizzato dal Centro Regionale Sangue assieme a tutte le associazioni di donatori, è incentrato sugli obiettivi della donazione in Toscana, su come aumentare quelle di plasma, fare fonte al calo demografico e alla necessità di una programmazione più mirata.

Ad aprire i lavori, alle 9.30, sarà Simona Carli, responsabile del Centro Regionale Sangue, a chiuderli, alle 12.30, l'assessore toscano al diritto alla salute Stefania Saccardi, a cui seguiranno le conclusioni del presidente della Regione Enrico Rossi. E' previsto anche un intervento di Marcello Lippi, ex Ct della nazionale di calcio, dal titolo "Il Mister sul ponte di comando".

"La Giornata regionale della donazione di quest'anno - spiega Simona Carli - è incentrata sulle strategie e obiettivi comuni dopo la gara di plasmaderivazione che la Toscana ha realizzato come capofila insieme alle regioni Campania, Lazio, Marche , Molise e Ispettorato Generale della Sanità Militare ed è appunto con queste regioni che abbiamo realizzato l'evento. Si è trattato di un percorso difficile, impegnativo, che ha portato ad un ottimo risultato sia in termini di prodotti che in termini di risparmio economico per tutte le Regioni; da ora in poi dobbiamo costruire un sistema comune per ottenere un sistema sempre più di qualità, efficiente e sostenibile e in grado di fornire a tutti i pazienti i farmaci plasmaderivati che servono".

Nel 2018 le donazioni totali in Toscana sono state 214mila (161mila di sngue intero e 52mila di plasma), con una diminuzione dell'1,4% rispetto al 2017, confermando la tendenza alla diminuzione degli ultimi anni, che si accompagna però anche ad un miglior uso del sangue e questo porta la Toscana ad essere, salvo periodi particolarmente difficili nell'anno come estate e epidemie influenzali, in condizioni di sostanziale autosufficienza.

Per quanto riguarda il plasma, argomento specifico della giornata di quest'anno, invece la tendenza è sempre ad un maggiore utilizzo dei farmaci prodotti a partire da questa risorsa, in particolare Immunoglobuline, quindi devono essere messi in campo tutti gli sforzi possibili per aumentare le donazioni di plasma, facendo capire e conoscere l'importanza di questa donazione.

14/06/2019