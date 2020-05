iomimettolamascherina,, gli appelli di Forconi e Faggioli

La campagna del comune di Bagno a Ripoli, ecco i video dei volti noti, dall'attore de Il Ciclone e Pinocchio fino al pilota automobilistico, undici volte campione europeo

L'attore Sergio Forconi e il pilota automobilistico Simone Faggioli sono tra i primi testimonial della campagna di informazione #IoMettoLaMascherina, lanciata dall’amministrazione comunale di Bagno a Ripoli.

Il campione ripolese, che per undici volte si è aggiudicato il titolo europeo della montagna e per tredici volte ha conquistato il primato italiano velocità montagna, in un contributo video ribadisce l’importanza di indossare la mascherina per proteggere noi stessi e gli altri e ridurre la possibilità di contagio.

La campagna #IoMettoLaMascherina vedrà l’affissione di materiale informativo in negozi e uffici pubblici, nell’obiettivo di diffondere le buone abitudini di contrasto alla diffusione del Coronavirus, a partire dall’utilizzo della mascherina e dal rispetto della distanza interpersonale di 1 metro.

17/05/2020