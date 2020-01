Divertimento sicuro: un bus per gli adolescenti, dal Chianti a Firenze

Servizio previsto per il sabato sera: l'iniziativa è del Comune di Greve in Chianti, che punta a garantire maggiore sicurezza negli spostamenti dei giovanissimi e sostenere comportamenti corretti

Un servizio rivolto ai giovani tra 16 ei 26 anni, residenti nel Comune di Greve in Chianti, con l'obiettivo di far vivere il sabato sera in sicurezza ai tanti ragazzi e ragazze che desiderano passare qualche ora di divertimento a Firenze. Così è nata l'idea da parte dell'amministrazione comunale di mettere a disposizione - su prenotazione - un bus che possa accompagnare tanti giovani dal Chianti nel capoluogo toscano, sia per un ballo in discoteca, sia per una serata al cinema o in teatro. Così questa sera alle ore 21.30, il mezzo sarà pronto a ripartire da piazza Bucciarelli, cuore di Panzano in Chianti, attraversare Greve e alcune delle località posto lungo la Sr 222, come Greti, Chiocchio, Strada in Chianti, Martellina, per raggiugere Firenze.

“Questa sera torneremo ad un orario anticipato, le 1.30 da piazza Beccaria – ha spiegato l’assessore comunale di Greve in Chianti alle Pari Opportunità Maria Grazia Esposito – per dare modo ai nostri ragazzi di variare l’opportunità di divertimento. Il bus è un servizio, non solo un mezzo di trasporto, che dà una risposta ai ragazzi e ai genitori, non più costretti ad alzarsi nel cuore della notte per andare a riprendere i figli”.

L'idea del Comune è quella non solo di garantire un viaggio di andata e ritorno in sicurezza ma svolgere un lavoro di informazione e prevenzione per l’adozione di comportamenti corretti da parte dei giovani, grazie al supporto di un’educatrice della Cooperativa La Stadera, che accompagnerà i ragazzi nel percorso da Greve alla città.

L'educatrice si occuperà anche di ricontattare il gruppo per indicare l’ora di arrivo alla fermata specifica di salita. Le fermate sono piazza Bucciarelli a Panzano, la biblioteca comunale di Greve in Chianti, la località Greti all’altezza dell’asilo nido, il Circolo Arci di Chiocchio, piazza Landi a Strada e il parcheggio della località Martellina.

04/01/2020