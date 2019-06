Elezioni amministrative: ballottaggi in 18 comuni della Toscana

Domenica 9 giugno si torna alle urne in 17 comuni toscani sopra i 15mila abitanti e a Capoliveri, dove i due candidati hanno ottenuto lo stesso nummero di voti

Si torna alle urne in Toscana domenica 9 giugno per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Si vota in 17 comuni con più di quindicimila abitanti chiamati al ballottaggio e a Capoliveri, all'isola d'Elba, dove i due candidati hanno ottenuto al primo turno, due settimane fa, lo stesso numero esatto di voti.

Sono dunque diciotto amministrazioni in sette diverse province: non ci sono elezioni solo a Massa Carrara, Grosseto e Lucca. Si vota per il sindaco anche in due capoluoghi di provincia: a Prato e a Livorno. Gli altri comuni sono Cortona, San Giovanni Valdarno, Borgo San Lorenzo, Figline Incisa, Cecina, Collesalvetti, Piombino, Rosignano Marittimo, Ponsacco, Pontedera, San Miniato, Agliana, Monsummano Terme, Colle Val d'Elsa e Signa.

I seggi si apriranno alle 7 di mattina e si potrà votare fino alle 23: un voto secco, con la scelta tra due soli candidati sindaci. Lo scrutinio delle schede inizierà domenica subito dopo le undici di sera.

Complessivamente saranno oltre 54mila gli elettori chiamati ad esprimersi di nuovo in cabina elettorale, in un territorio dove abitano più di 684mila persone, il 18% di tutti gli abitanti della regione. Due settimane fa erano stati chiamati a rinnovare i rispettivi primi cittadini e consigli comunali (189 amministrazioni) un milione e 867mila elettori in Toscana.

