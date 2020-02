Guidy, il gioco di carte sulla sicurezza stradale arriva a scuola

In arrivo 3mila mazzi e un ‘campionato’ regionale che vedrà gli studenti sfidarsi sul codice della strada

Imparare l’educazione stradale tramite un gioco di carte, questo l’obiettivo del progetto Guidy, gioco di carte didattico scelto dalla Regione Toscana per sensibilizzare i bambini ed educarli fin da piccoli al corretto comportamento sulla strada. Attraverso questo gioco è possibile apprendere come riconoscere i segnali stradali, comportarsi correttamente lungo la strada e sapersi gestire sia come pedoni che con la bicicletta.

I 3000 mazzi di carte Guidy sono stati acquistati dalla Regione su iniziativa dell'Osservatorio Regionale per la Sicurezza Stradale (Orss) e consegnati, in occasione della prima seduta del 2020 dell'Osservatorio, all'Ufficio scolastico regionale della Toscana, che li distribuirà alle scuole primarie toscane con l'obiettivo, una volta che gli istituti avranno preso confidenza con il gioco, di organizzare tornei tra scuole e un campionato regionale.

Nello scorso anno scolastico, Guidy è stato sperimentato nella scuola primaria De Amicis di Sesto Fiorentino (FI) con ottimi risultati, i bambini infatti hanno dimostrato interesse e sono stati capaci di riportare le informazioni apprese nella loro quotidianità. Il 12 aprile 2019 l'assessore regionale ai trasporti e presidente dell'Orss Vincenzo Ceccarelli ed il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana Ernesto Pellecchia siglarono proprio alla De Amicis di Sesto Fiorentino un accordo di programma che fissava un percorso di collaborazione per la promozione della cultura della sicurezza stradale tra gli studenti. Ora, con la consegna e la distribuzione nelle scuole dei mazzi di carte, si entra nella fase operativa del progetto che sarà curata per l'Ufficio scolastico regionale dalla coordinatrice regionale della Toscana Roberta Michelini e dai referenti territoriali di ciascuna Provincia.

Istruzioni:

Il gioco parte dalla consapevolezza che la sicurezza stradale inizia dalla conoscenza delle regole da parte degli utenti della strada. Per educare pedoni e ciclisti più prudenti - ma anche futuri automobilisti più rispettosi delle regole - sono state unite componenti ludiche e didattiche. Sono previsti da 2 a 4 giocatori di età superiore ai 6 anni e 55 carte suddivise in:

- carte SITUAZIONE (dorso di colore verde) che riportano, sul fronte, immagini riferite a comportamenti giusti (evidenziati da un SI) o errati (evidenziati da un NO) messi in atto da un pedone o da un bimbo in bicicletta oppure alcuni segnali stradali;

- carte RISPOSTA (dorso di colore rosso) da abbinare alle corrispondenti carte SITUAZIONE;

- carte SPECIALI (anch'esse dal dorso di colore rosso) che danno indicazioni sul gioco (es. 'fermo un turno', 'turno extra', 'scambia le carte', ecc).

Durante la partita, i giocatori vengono premiati quando fanno le scelte giuste in relazione ai comportamenti stradali e in questo modo imparano le regole fondamentali del codice della strada.

14/02/2020